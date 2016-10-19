Нико Росберг: Нас ждёт интересная борьба на этапе в Остине

Пилот «Мерседес» Нико Росберг поделился ожиданиями о предстоящем гран-при США.

«Прошлая неделя была отличной. Мы вернулись в Великобританию с победой в Кубке конструкторов и отпраздновали её вместе с сотрудниками на базах в Брэкли и Бриксуорте. Они напряжённо работали, поэтому, действительно, заслужили этот успех.

Впереди ещё четыре гонки, и я надеюсь, что нас ждёт интересная борьба на этапе в Остине. Это отличная трасса с несколькими очень сложными участками и хорошим возможностями для обгона. Сам город также очень интересный, и я уверен, что все в паддоке с нетерпением жду визита сюда», - сказал Росберг Autosport.

Гран-при США пройдет в Остине с 21 по 23 октября. 31-летний немец лидирует в лично зачете, имея в активе 313 очков.