Министр Чеченской Республики по физкультуре и спорту: Все рекомендации Минспорта по проведению боев будут соблюдены

Министр Чеченской Республики по физкультуре и спорту Хасмагомед Хизриев заявил о готовности соблюдать все рекомендации Министерства спорта России, касающиеся проведения соревнований.

- Да, я вчера присутствовал на данном совещании. Мы ожидаем письмо на имя главы республики и моё имя с рекомендациями касательно проведения турниров и соревнований у нас в Чечне. Хочу отметить, что все рекомендации Министерства спорта России нами будут соблюдены, - заявил Хизриев.

18 октября состоялось совещание рабочей группы по рассмотрению вопроса о проведении 4 октября в Грозном международного турнира по профессиональным боям ММА Grand-Prix Akhmat 2016 Final.

В ходе всестороннего обсуждения рабочая группа пришла к выводу, что соревнования в возрастной группе 18 лет и старше были проведены по правилам, не имеющим существенных отличий от правил вида спорта «смешанное боевое единоборство (ММА)», утверждённых в установленном порядке.

При этом в показательных выступлениях в рамках указанного мероприятия приняли участие дети в возрасте 8–10 лет, что является нарушением правил вида спорта «смешанное боевое единоборство (ММА)».

По итогам заседания рабочей группой приняты следующие решения:

1. В целях предотвращения подобных нарушений при проведении международных и всероссийских спортивных мероприятий на территории Чеченской Республики рекомендовать Министерству Чеченской Республики по физической культуре и спорту впредь согласовывать их проведение с Минспортом России и общероссийскими спортивными федерациями, аккредитованными по соответствующим видам спорта.

2. Минспорту России дополнительно направить руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и в общероссийские спортивные федерации письма с напоминанием о недопустимости проведения спортивных соревнований без учета требований законодательства Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта, обратив особое внимание на соблюдение минимального допустимого возраста участников соревнований.



