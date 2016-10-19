Игорь Гамула: «Ростов» сыграл так, как на сегодняшний день готов и умеет
Старший тренер молодежного состава
«Ростова» Игорь Гамула прокомментировал поражение своей команды в матче с «Атлетико»
(1:3) в юношеской лиге УЕФА.
«Сегодня ребята выступили очень достойно, настроены были,
боролись за каждый мяч, неплохо двигались. Мы не хотели уступить, но есть такое
понятие – индивидуальное мастерство, которое оказалось у футболистов «Атлетико»
выше, и поэтому мы и проиграли.
Мы
двигаемся вперед, для нас этот турнир – новый опыт. Было сложно в Мюнхене, было
очень сложно с ПСВ, сейчас вот «Атлетико», попалась группа, где молодежные
команды очень сильны. Вчера мы смотрели игру с участием ЦСКА против «Монако»,
там совсем другой уровень, а нам не повезло. Уровень соперников в нашей группе
все-таки выше.
В
целом, претензий к футболистам нет, отчаянно бились, старались, как могли, все
силы отдали и сыграли так, как на сегодняшний день готовы и умеем», - сказал
Гамула в эфире «Матч ТВ».
«Ростов» потерпел третье кряду поражение: команда замыкает турнирную таблицу в группе D. В активе «Баварии» после двух проведенных матчей - шесть очков, у «ПСВ Эйндховен» и «Атлетико» — по четыре.
Основные команды сыграют сегодня, 19 октября. Начало матча в 21:45 по московскому времени.
Матч
Ростов (мол) - Атлетико (мол) - 1:3 (0:1)
Голы
Тананеев 45 (0:1 - автогол). Бальестерос 62 (0:2). Вебер 64 (1:2). Саломон 83 (1:3).
Судья:
Срджан Йованович (Сербия)
Место и дата
19 октября 14:00, Локомотив, Онлайн-трансляция