Игорь Гамула: «Ростов» сыграл так, как на сегодняшний день готов и умеет

Старший тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал поражение своей команды в матче с «Атлетико» (1:3) в юношеской лиге УЕФА.

«Сегодня ребята выступили очень достойно, настроены были, боролись за каждый мяч, неплохо двигались. Мы не хотели уступить, но есть такое понятие – индивидуальное мастерство, которое оказалось у футболистов «Атлетико» выше, и поэтому мы и проиграли.

Мы двигаемся вперед, для нас этот турнир – новый опыт. Было сложно в Мюнхене, было очень сложно с ПСВ, сейчас вот «Атлетико», попалась группа, где молодежные команды очень сильны. Вчера мы смотрели игру с участием ЦСКА против «Монако», там совсем другой уровень, а нам не повезло. Уровень соперников в нашей группе все-таки выше.

В целом, претензий к футболистам нет, отчаянно бились, старались, как могли, все силы отдали и сыграли так, как на сегодняшний день готовы и умеем», - сказал Гамула в эфире «Матч ТВ».

«Ростов» потерпел третье кряду поражение: команда замыкает турнирную таблицу в группе D. В активе «Баварии» после двух проведенных матчей - шесть очков, у «ПСВ Эйндховен» и «Атлетико» — по четыре.

Основные команды сыграют сегодня, 19 октября. Начало матча в 21:45 по московскому времени.