Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Теннис  Касаткина6:4, 6:1Макарова
Футбол  Динамо Киев- : -Бенфика
Футбол  Ростов- : -Атлетико
Футбол  Динамо (мол)- : -Габала (мол)
Футбол  Барселона- : -Манчестер Сити
Футбол  Бавария- : -ПСВ
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Игорь Гамула: «Ростов» сыграл так, как на сегодняшний день готов и умеет

Александр Семкив
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Старший тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал поражение своей команды в матче с «Атлетико» (1:3) в юношеской лиге УЕФА.

«Сегодня ребята выступили очень достойно, настроены были, боролись за каждый мяч, неплохо двигались. Мы не хотели уступить, но есть такое понятие – индивидуальное мастерство, которое оказалось у футболистов «Атлетико» выше, и поэтому мы и проиграли.

Мы двигаемся вперед, для нас этот турнир – новый опыт. Было сложно в Мюнхене, было очень сложно с ПСВ, сейчас вот «Атлетико», попалась группа, где молодежные команды очень сильны. Вчера мы смотрели игру с участием ЦСКА против «Монако», там совсем другой уровень, а нам не повезло. Уровень соперников в нашей группе все-таки выше.

В целом, претензий к футболистам нет, отчаянно бились, старались, как могли, все силы отдали и сыграли так, как на сегодняшний день готовы и умеем», - сказал Гамула в эфире «Матч ТВ».

«Ростов» потерпел третье кряду поражение: команда замыкает турнирную таблицу в группе D. В активе «Баварии» после двух проведенных матчей - шесть очков, у «ПСВ Эйндховен» и «Атлетико» — по четыре.

Основные команды сыграют сегодня, 19 октября. Начало матча в 21:45 по московскому времени. 

Матч

Ростов (мол) - Атлетико (мол) - 1:3 (0:1)

Голы

Тананеев 45 (0:1 - автогол). Бальестерос 62 (0:2). Вебер 64 (1:2). Саломон 83 (1:3).

Судья:

Срджан Йованович (Сербия)

Место и дата

19 октября 14:00, Локомотив, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валерий Рейнгольд: Ничья в матче «Ростов» - «Атлетико»? Это шутка?Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Ростов» примет мадридский «Атлетико».Зоран Тошич: Акинфеев играет великолепно, но мы чуть-чуть не дотерпелиПолузащитник ЦСКА Зоран Тошич подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако» (1:1).«Ростов» уступил «Атлетико» в Юношеской лиге УЕФАЮношеская команда «Ростова» (U-19) проиграла сверстникам из мадридского «Атлетико» в домашнем матче 3-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.Андрей Червиченко: Бердыев ни в чем не уступает Симеоне, но состав у «Ростова» слабее раз в пятьБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и мадридским «Атлетико».Карло Анчелотти: Для всех в «Баварии» очевидно, что мы играем отнюдь не идеальноГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с ПСВ заявил, что после трех игр без побед не стоит говорить о кризисе в команде.Филип Коку: Роббен станет проблемой, но мы готовимся к матчу не с ним, а с «Баварией»Главный тренер ПСВ Филип Коку перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» заявил, что его команда не собирается уделять особое внимание полузащитнику Арьену Роббену.Кирилл Дементьев: «Бавария» выместит на ПСВ свою злостьМиралем Пьянич: Нет никакого смысла критиковать Буффона за пару ошибокПолузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом» (1:0) высказался об игре голкипера Джанлуиджи Буффона.Александр Кульчий: Бардак с деньгами и тренерами в «Ростове» не может продолжаться вечноБывший полузащитник «Ростова» Александр Кульчий высказался о раскладе сил перед матчем группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» – «Атлетико» и ситуации с тренерами в клубе из Ростова-на-Дону.Маурисио Почеттино: Во втором тайме Льорис принес нам очкоГлавный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (0:0) отметил надежную игру голкипера «шпор» Уго Льориса.Красно-синий – самый слабый. Колонка Юрия ЦыбаневаКрасно-синий – самый слабый. Колонка Юрия ЦыбаневаДевиз ЦСКА в Лиге чемпионов «Главное – не побеждать, а участвовать».Огорчит ли Месси Гвардиолу? Чем интересен матч «Барселона» – «Манчестер Сити»Огорчит ли Месси Гвардиолу? Чем интересен матч «Барселона» – «Манчестер Сити»«Советский спорт» представляет главные интриги этого противостояния.Леонарду Жардим: Хочу высказать комплименты Акинфееву, два-три раза он спасал от голаГлавный тренер «Монако» Леонарду Жардим после матча группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА (1:1) отметил игру голкипера армейцев Игоря Акинфеева.«Дандолк» напомнил «Бирмингем». Глеб объясняет, как «Зениту» обыграть ирландцев«Дандолк» напомнил «Бирмингем». Глеб объясняет, как «Зениту» обыграть ирландцевАлександр Глеб со своим БАТЭ проиграл «Дандолку» в квалификации ЛЧ со счетом 0:3. Spb.Sovsport.ru узнал у Глеба, чем так сильны ирландцы.Клаудио Раньери: «Лестер» выиграл АПЛ, но мы не планируем останавливатьсяКлаудио Раньери: «Лестер» выиграл АПЛ, но мы не планируем останавливатьсяГлавный тренер «Лестера» после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (1:0) ответил на вопросы журналистов.Виталий Мутко: Акинфеев тащил живое и мертвоеПрезидент РФС Виталий Мутко поделился мнением об антирекорде Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов.Утренняя повестка: Слуцкий, Зидан, Гвардиола и крапиваУтренняя повестка: Слуцкий, Зидан, Гвардиола и крапиваТрадиционный обзор «Советского спорта»: все самое важное за последние 12 часов.Рафаэль Варан: Криштиану Роналду в порядке и всегда помогает командеЗащитник «Реала» Рафаэль Варан считает, что результативная игра в матче с «Легией» (5:1) поможет команде обрести уверенность.Александр Мостовой: «Спартак» давил на арбитров? Вспомните, как по каждому поводу хныкал Виллаш-БоашБывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал последние судейские скандалы в РФПЛ.Пепе: Буду ждать контракт от «Реала» столько времени, сколько это возможноЗащитник «Реала» Пепе подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «Легией» (5:1) на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и высказался о своем будущем в клубе.

Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Игорь Гамула
Игорь Гамулавсе новости
Юношеская лига УЕФА
Юношеская лига УЕФАтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение