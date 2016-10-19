Дмитрий Соловьев: «Ростов» пытался ничего не давать сделать «Атлетико», но все равно уступили

Нападающий молодежной команды «Ростова» Дмитрий Соловьев прокомментировал поражение в матче с «Атлетико» (1:3) в юношеской лиге УЕФА.

«Чуть выхода из обороны в атаку не хватило, ну и реализации, конечно. За счет последнего паса могли сыграть лучше.

В эпизоде с первым голом мы потеряли мяч в центре поля, они сразу же «выбежали» и забили гол. Мы пытались ничего не давать им сделать, но все равно уступили. Обидно, конечно. Надо работать, исправлять свои ошибки», - сказал Соловьев в эфире «Матч ТВ».

«Ростов» потерпел третье кряду поражение: команда замыкает турнирную таблицу в группе D. В активе «Баварии» после двух проведенных матчей - шесть очков, у «ПСВ Эйндховен» и «Атлетико» — по четыре.