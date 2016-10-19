Дмитрий Соловьев: «Ростов» пытался ничего не давать сделать «Атлетико», но все равно уступили
Нападающий молодежной команды «Ростова»
Дмитрий Соловьев прокомментировал поражение в матче с «Атлетико»
(1:3) в юношеской лиге УЕФА.
«Чуть выхода из обороны в атаку не хватило, ну и реализации,
конечно. За счет последнего паса могли сыграть лучше.
В
эпизоде с первым голом мы потеряли мяч в центре поля, они сразу же «выбежали» и
забили гол. Мы пытались ничего не давать им сделать, но все равно уступили.
Обидно, конечно. Надо работать, исправлять свои ошибки», - сказал Соловьев в
эфире «Матч ТВ».
«Ростов» потерпел третье кряду поражение: команда замыкает турнирную таблицу в группе D. В активе «Баварии» после двух проведенных матчей - шесть очков, у «ПСВ Эйндховен» и «Атлетико» — по четыре.
Матч
Ростов (мол) - Атлетико (мол) - 1:3 (0:1)
Голы
Тананеев 45 (0:1 - автогол). Бальестерос 62 (0:2). Вебер 64 (1:2). Саломон 83 (1:3).
Судья:
Срджан Йованович (Сербия)
Место и дата
19 октября 14:00, Локомотив, Онлайн-трансляция