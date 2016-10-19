Сергей Гимаев: Ковальчук обрел душевное спокойствие и доверие

Заслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев прокомментировал преображение Ильи Ковальчука в текущем сезоне КХЛ.

- Илья играет на разных позициях, пришла уверенность, не в последнюю очередь связанная с приходом Павла Дацюка. Да, был момент, когда Ковальчук эту уверенность терял, но сейчас у него ее – хоть отбавляй, и он сейчас все больше напоминает себя, когда приезжал сюда из НХЛ в период локаута.

Он обрел душевное спокойствие и доверие. Кроме того, пришел Дацюк и стал капитаном, абсолютно правильно и заслуженно. Тоже небольшой плюсик для спокойствия Ильи. Плюс – он играет с Павлом в одном звене. Такого центра у Ковальчука в СКА еще не было, - цитирует Гимаева официальный сайт КХЛ.

Напомним, 16 октября форвард СКА Илья Ковальчук набрал в матче с «Витязем» 3 (2+1) очка и обошел капитана «Магнитки» Сергея Мозякина в рейтинге самых результативных игроков сезона КХЛ.