Новым министром спорта станет Павел Колобков

Олимпийский чемпион по фехтованию, многократный чемпион мира Павел Колобков будет назначен министром спорта России.

Об этом «Советскому спорту» сообщил источник в правительстве России.

На этом посту Павел Колобков сменит Виталия Мутко, который переходит на работу вице-премьером в правительстве России.

Павел Колобков стал олимпийским чемпионом в фехтовании на шпагах в 2000 году в Сиднее. Был серебряным призером Олимпийских игр в личном (1992) и командном (1996) первенствах. Бронзовый призер Олимпийских игр в личном (2004) и командном (1988, 1992) первенствах.

Шестикратный чемпион мира (1991, 1993, 1994, 2002, 2003, 2005). Двукратный чемпион Европы (1996, 2000). Двукратный чемпион мира среди юниоров (1987, 1988). Обладатель Кубка мира (1999).

Стал первым действующим спортсменом за всю историю России и СССР, получившим звание полковника вооруженных сил (2004).

С 2010 года — член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Комиссии по охране здоровья, экологии, развитию физической культуры и спорта, член Комиссии по социальным вопросам и демографической политике и член Межкомиссионной рабочей группы по проблемам детства и молодежной политике.

Был назначен руководителем спортивной делегации России на летней Олимпиаде 2012 года в Лондоне.

С октября 2010 года был заместителем министра спорта РФ.