Ортиз и Соннен проведут бой 21 января на турнире Bellator

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Валентин Молдавский: Шлеменко имеет все шансы вернуть титул чемпиона Bellator Российский боец смешанного стиля Валентин Молдавский, представляющий команду Fedor Team, считает, что Александр Шлеменко за счет опыта должен победить американца Кендалла Гроува на турнире Bellator 162, который состоится 22 октября рано утром по московскому времени.

Турал Рагимов: Шлеменко мне нравится и как боец, и как человек. Думаю, что он сможет победить Гроува Азербайджанский боец смешанного стиля Турал Рагимов, выступающий в лиге ACB, считает, что Александр Шлеменко сможет выиграть поединок у американца Кендалла Гроува на турнире Bellator 162, который состоится 22 октября рано утром по московскому времени.

20-21 октября в России пройдет чемпионат Европы по ММА 20-21 октября в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат Европы по ММА. В этом году заявки на участие в чемпионате Европы подали представители России, Армении, Испании, Азербайджана, Беларуси, Чехии, Италии, Германии, Грузии, Латвии, Украины, Молдавии и др.

Яна Куницкая: Рассчитываю победить Эвингер, иначе соглашаться на титульный бой не имело бы смысла Российская девушка-боец ММА Яна Куницкая свой следующий поединок проведет за титул чемпионки организации Invicta FC против Тони Эвингер. Шоу состоится 18 ноября в Канзас-Сити.

Салимгерей Расулов: У Шлеменко можно многому научиться в плане работы в стойке Чемпион лиги ACB в тяжелом весе Салимгерей Расулов находится в предвкушении поединка между Александром Шлеменко и Кендаллом Гроувом на турнире Bellator 162, который состоится 22 октября рано утром по московскому времени.

Александр Шаблий: Шлеменко — зрелищный боец. Таких любят Боец лиги ACB Александр Шаблий считает, что американец Кендалл Гроув является неудобным соперником для россиянина Александра Шлеменко в поединке, который состоится 22 октября рано утром по московскому времени на турнире Bellator 162.

Забит Магомедшарипов: После допингового скандала Шлеменко будет мотивирован как никогда Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов, выступающий в лиге ACB, считает, что экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко может вернуть себе титул в организации.

Алекс Кардо: Шлеменко – это мировой уровень. Он наведет свой порядок в Bellator Известный ринг-анонсер Алекс Кардо считает, что Шлеменко по силам победить Гроува на турнире Bellator 162, который состоится 22 октября.