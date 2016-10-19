Ортиз и Соннен проведут бой 21 января на турнире Bellator
Промоутерская организация Bellator анонсировала поединок между ветеранами смешанных единоборств Челом Сонненом и Тито Ортисом. Бой состоится 21 января.
Ортис пообещал устроить шоу для своих поклонников.
«Это будет не борцовская схватка. Рад, что удалось организовать этот поединок. Соннен, может быть, борется лучше меня. Но в стойке я, определенно, лучше. Устрою щоу для своих поклонников», - сказал Ортиз в интервью Sports.yahoo.com.
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