Крэйг Вудкрофт: Сегодня у нас много причин быть мотивированными

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился ожиданиями от предстоящего сегодня домашнего матча со «Спартаком».

- Мы вернулись после тяжелой выездной серии домой. Сегодня мы хотим изменить результаты наших последних матчей и выйти на победный путь. Наш соперник представляет нашу конференцию и наш дивизион – это увеличивает важность поединка. Сегодня у нас много причин быть очень мотивированными и показать свою лучшую игру. Надеемся, сегодня в состав вернется Роб Клинкхаммер. Форвард станет хорошим усилением для нас. Дмитрий Коробов здорово сыграл в последнем выездном матче, поэтому заслужил место в составе. Также сегодня в наш состав вернется и Шарль Лингле. Ждем от него энергии и хорошей игры сегодня, - цитирует Вудкрофта официальный сайт минской команды.

Напомним, что матч чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и московским «Спартаком» состоится сегодня в 19:30 по московскому времени.