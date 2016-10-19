«Куньлунь» впервые в истории одолел обладателя Кубка Гагарина
Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» нанес поражение «Салавату Юлаеву» - 3:2.
В среду «Куньлунь» одержал очередную историческую победу. В начале октября перед китайским клубом дважды не устоял один из родоначальников нашего хоккея – московский «Спартак».
А сегодня «Ред Стар» нанес поражение уже обладателю Кубка Гагарина-2011 «Салавату Юлаеву» - 3:2. Дублем в китайской команде отличился российский форвард Олег Яшин.
Матч
Куньлунь Ред Стар - Салават Юлаев - 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Голы:
Яшин (Виделль), 14:04 (1:0). Яшин (Виделль, Марцинко), 26:59 (2:0). Капризов (Куляш, Умарк), 28:19 (2:1). Хартикайнен (Куляш), 30:48 (2:2). Ро (Мянтюля), 36:00 (3:2).
Место и дата
19 октября 15:00, Фэй Ян, Онлайн-трансляция
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