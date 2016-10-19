«Куньлунь» впервые в истории одолел обладателя Кубка Гагарина

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» нанес поражение «Салавату Юлаеву» - 3:2.

В среду «Куньлунь» одержал очередную историческую победу. В начале октября перед китайским клубом дважды не устоял один из родоначальников нашего хоккея – московский «Спартак».

А сегодня «Ред Стар» нанес поражение уже обладателю Кубка Гагарина-2011 «Салавату Юлаеву» - 3:2. Дублем в китайской команде отличился российский форвард Олег Яшин.