Касаткина обыграла Макарову и вышла в четвертьфинал Кубка Кремля
Российская теннисистка Дарья Касаткина
обыграла соотечественницу Екатерину Макарову и вышла в четвертьфинал Кубка
Кремля.
В матче второго круга Касаткина нанесла поражение Макаровой со счетом 6:4,
6:1.
19-летняя спортсменка совершила одну
двойную ошибку и реализовала 6 из 12 брейк-поинтов, на счету ее соперницы одна двойная ошибка и два брейка.
За выход в полуфинал
московского турнира Касаткина поспорит с
победительницей матча Юлия Гёргес (Германия) — Елена Веснина (Россия).
Турнир WTA
Кубок Кремля, Москва
Категория «Премьер». Закрытые корты
Покрытие - хард
Призовой фонд - 823 888 долларов США
Одиночный разряд
Второй круг
Матч
Касаткина Д. (Россия) - Макарова Е. (Россия) - 6:4, 6:1
Место и дата
19 октября 15:15, , Онлайн-трансляция
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