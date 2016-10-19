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Касаткина обыграла Макарову и вышла в четвертьфинал Кубка Кремля

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла соотечественницу Екатерину Макарову и вышла в четвертьфинал Кубка Кремля.

В матче второго круга Касаткина нанесла поражение Макаровой со счетом 6:4, 6:1.

19-летняя спортсменка совершила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 12 брейк-поинтов, на счету ее соперницы одна двойная ошибка и два брейка.

За выход в полуфинал московского турнира Касаткина поспорит с победительницей матча Юлия Гёргес (Германия) — Елена Веснина (Россия).

Турнир WTA
Кубок Кремля, Москва
Категория «Премьер». Закрытые корты
Покрытие - хард
Призовой фонд - 823 888 долларов США
Одиночный разряд
Второй круг 

Матч

Касаткина Д. (Россия) - Макарова Е. (Россия) - 6:4, 6:1

Место и дата

19 октября 15:15, , Онлайн-трансляция

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