Касаткина обыграла Макарову и вышла в четвертьфинал Кубка Кремля

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла соотечественницу Екатерину Макарову и вышла в четвертьфинал Кубка Кремля.

В матче второго круга Касаткина нанесла поражение Макаровой со счетом 6:4, 6:1.

19-летняя спортсменка совершила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 12 брейк-поинтов, на счету ее соперницы одна двойная ошибка и два брейка.

За выход в полуфинал московского турнира Касаткина поспорит с победительницей матча Юлия Гёргес (Германия) — Елена Веснина (Россия).

Турнир WTA

Кубок Кремля, Москва

Категория «Премьер». Закрытые корты

Покрытие - хард

Призовой фонд - 823 888 долларов США

Одиночный разряд

Второй круг