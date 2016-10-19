Андрей Рябинский: За право провести поединок Поветкин - Стиверн я заплатил более 3 миллионов долларов

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о том, как шли переговоры об организации поединка в тяжелом весе Александр Поветкин - Бермейн Стиверн.

- За право провести поединок я заплатил 3,165 млн долларов. Гонорар между бойцами будет разделен поровну — 50:50, так как оба они подходят к бою в одинаковом статусе претендентов. По предварительным данным, поединок состоится в Екатеринбурге 17 декабря. Конечно, что-то может измениться, но в любом случае принципиальное решение о том, что поединок пройдет именно в России, уже принято, - рассказал Рябинский.

Напомним, на кону в бою Поветкин - Стиверн будет стоять временный чемпионский титул WBC в тяжелом весе. Обладателем главного пояса Всемирного боксерского совета остается американец Деонтей Уайлдер.

