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Андрей Рябинский: За право провести поединок Поветкин - Стиверн я заплатил более 3 миллионов долларов

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Известия»Комментарии

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о том, как шли переговоры об организации поединка в тяжелом весе Александр Поветкин - Бермейн Стиверн.

- За право провести поединок я заплатил 3,165 млн долларов. Гонорар между бойцами будет разделен поровну — 50:50, так как оба они подходят к бою в одинаковом статусе претендентов. По предварительным данным, поединок состоится в Екатеринбурге 17 декабря. Конечно, что-то может измениться, но в любом случае принципиальное решение о том, что поединок пройдет именно в России, уже принято, - рассказал Рябинский.

Напомним, на кону в бою Поветкин - Стиверн будет стоять временный чемпионский титул WBC в тяжелом весе. Обладателем главного пояса Всемирного боксерского совета остается американец Деонтей Уайлдер. 

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