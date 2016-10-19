20 октября в Москве состоится официальное взвешивание участников турнира W5

Процедура пройдет в стенах московской «Академии бокса» в Лужниках. Начало в 15:00.

Напомним, что главным событием турнира W5 «Выбери путь чемпиона» станет поединок в среднем весе с участием Станислава Казанцева (Россия, Украина) и знаменитого представителя Нидерландов Уоррена Стевелманса из Vos Gym.

Станислав, который сейчас тренируется московском «Клубе единоборств №1», прекрасно знаком с манерой голландский профессионалов, так как и сам некоторое время изучал их технику в знаменитом на весь мир амстердамском клубе Mike’s Gym Майка Пассеньера.

Уоррен Стевелманс не нуждается в особых представлениях для всех истинных ценителей профессиональног о кикбоксинга. Он уже давно заслужил себе надежное место в когорте топовых бойцов класса «A», имея на своем счету успешные для него поединки с такими выдающимися атлетами, как Джабар Аскеров, с которым встречался дважды, один раз одержав верх, а второй раз - сведя бой к ничьей, Алвиаром Лимой, Крисом Нгимби и Марко Пике.

Украшением турнира станет поединок двух девушек в дивизионе до 56 кг, обе красивы и не менее опасны в ринге. Россиянка Наталья Дьячкова, получившая прозвище «Рысь» за скорость и хищную грацию, встретится с незнающей поражений Моникой Кучинич из Словении и приложит все усилия, чтобы подпортить беспроигрышный рекордс своей оппонентки.

Турнир W5 «Выбери путь чемпиона» пройдёт 21 октября в легендарном УСК «Крылья Советов» на Ленинградском проспекте. Начало боёв в 19:00.