20 октября в Москве состоится официальное взвешивание участников турнира W5
Процедура пройдет в стенах московской «Академии бокса» в Лужниках. Начало в 15:00.
Напомним, что главным событием турнира W5 «Выбери путь чемпиона» станет поединок в среднем весе с участием Станислава Казанцева (Россия, Украина) и знаменитого представителя Нидерландов Уоррена Стевелманса из Vos Gym.
Станислав, который сейчас тренируется московском «Клубе единоборств №1», прекрасно знаком с манерой голландский профессионалов, так как и сам некоторое время изучал их технику в знаменитом на весь мир амстердамском клубе Mike’s Gym Майка Пассеньера.
Уоррен Стевелманс не нуждается в особых представлениях для всех истинных ценителей профессиональног
Украшением турнира станет поединок двух девушек в дивизионе до 56 кг, обе красивы и не менее опасны в ринге. Россиянка Наталья Дьячкова, получившая прозвище «Рысь» за скорость и хищную грацию, встретится с незнающей поражений Моникой Кучинич из Словении и приложит все усилия, чтобы подпортить беспроигрышный рекордс своей оппонентки.
Турнир W5 «Выбери путь чемпиона» пройдёт 21 октября в легендарном УСК «Крылья Советов» на Ленинградском проспекте. Начало боёв в 19:00.