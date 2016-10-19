TNS: По заказу ФК «Зенит» определяем ценовые ожидания болельщиков о стоимости посещения матчей на новом стадионе

Компания TNS подтвердила факт проведения исследований по заказу футбольного клуба «Зенит».

– В настоящий момент по заказу футбольного клуба «Зенит» компания TNS Россия действительно проводит ряд исследований. В рамках этих исследований тестируются, в том числе, ценовые ожидания разных категорий болельщиков в отношении стоимости посещения матчей на новом стадионе. Основными инструментами исследования являются фокус-группы и глубинные интервью в офисе компании, – сообщили Spb.Sovsport.ru в пресс-службе компании TNS.

Напомним, строительные работы на стадионе на Крестовском острове начались в 2007-м году и должны завершиться к 26 декабря 2016 года. 30 декабря стадион планируется ввести в эксплуатацию. «Зенит» проведет первые игры на арене весной 2017 года. Стадион примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Вместимость арены составит 67800 мест.

