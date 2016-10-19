Ильгар Мамедов: Колобков уезжает на работу в 7.00 и возвращается после 23.00

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов прокомментировал назначение Павла Колобкова министром спорта.

- Очень рад за великого спортсмена, который закончил карьеру с выдающимися результатами, - сказал Мамедов. - После этого работал в системе «Динамо», потом – Минспорта. В связи с этим назначением у нас, фехтовальщиков, есть большая гордость за Павла Анатольевича. Не только потому, что он стал министром спорта, а еще потому что он отличный профессионал и очень порядочный человек. Те, кто выдвигал его на эту должность тоже знали его лучшие качества как работника, поэтому это назначение и состоялось.

- Каковы эти качества?

- Мы давно знаем друг друга и я не знаю ни одного человека, который бы плохо о нем отзывался. Мы живем недалеко друг от друга. Так вот я не понаслышке знаю, как Колобков отдавался работе: уезжал чуть ли не в семь утра, и позже 11 вечера возвращался. Бывает, что люди занимают должность, не выкладываясь, но это не случай Колобкова. На всех направлениях, куда бы его ни назначали, он работал не жалея себя. Бывает, что кто-то на кого-то обижается, но не Павел Анатольевич, он концентрировался на работе и делал свое дело.