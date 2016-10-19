Virtus.pro объявила о назначении менеджера и аналитика состава по Dota 2

Организация Virtus.pro объявила о назначении Андрея Квасневского на должность менеджера состава по киберспортивной дисциплине Dota 2, а также о назначении Яна Прохоренко на должность аналитика команды.



Они приступили к работе с 10 октября и будут отвечать за развитие командной результативности и подготовку состава к турнирам.



«Назначение Андрея и Яна — отличная новость для команды. Теперь мы можем полноценно сконцентрироваться на подготовке к предстоящим турнирам. Мы уже начали использовать статистические наработки Яна, это действительно очень полезная для нас информация», — прокомментировал Алексей «Solo» Березин, капитан команды Virtus.pro G2A.



Андрей «Kimi» Квасневский в течение двух лет работал в организации Natus Vincere менеджером составов по дисциплинам Dota 2, Heroes of the Storm и Hearthstone. Под его руководством команда по Hearthstone стала победителем «European RTB 2015».



Ян Прохоренко ранее занимал должность аналитика в команде Team Secret. Основной задачей аналитика для Virtus.pro G2A станет выявление паттернов тактик и стратегий в киберспортивной дисциплине Dota 2, структурирование и подача статистического материала для команды.