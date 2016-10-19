Курбан Бердыев: Симеоне знает слабые места многих команд
Вице-президент
и тренер «Ростова» Курбан Бердыев поделился ожиданиями о предстоящем матче
группового раунда Лиги чемпионов с «Атлетико».
«Атлетико» – это топ-клуб, безусловно. Сумасшедшая организация в
обороне, плюс, они знают, что и как делать до мелочей. В этом плане, конечно,
Симеоне – один из лучших тренеров. Каждый игрок все знает, что делать в той или
иной ситуации.
У
них есть и умение переходить из пассивной обороны в активную, и умение играть в
позиционной атаке – это могут не многие другие топ-клубы. Симеоне знает слабые
места многих команд. Кроме того, у них максимально высокая реализация моментов:
если у них есть три момента, то один-два они точно используют», - приводит
слова Бердыева «Матч ТВ».
Матч «Ростов» - «Атлетико» начнется в 21:45 по московскому времени. После двух туров в активе российского клуба одно очко. «Атлетико» лидирует в группе (6 очков).
Матч
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
19 октября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция