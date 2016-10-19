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КДК запретил московскому «Динамо» продавать билеты на три выездных матча

Андрей Ефимов
Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц прокомментировал наказание «Факела» и московского «Динамо» по итогам матча 17-го тура ФНЛ.

- Заслушали представителей клубов и делегатов матча, изучили видеоматериалы, исследовали инцидент со всех сторон. «Факел» оштрафован на 150 тысяч рублей, а также применена санкция в виде запрета допуска зрителей на сектора «Южной трибуны» на три домашних матча. За использование и бросание пиротехники «Факел» оштрафован на 50 тысяч, а также штраф 10 тысяч за скандирование ненормативной лексики

За драки и повреждение инфраструктуры стадиона оштрафовать «Динамо» на 100 тысяч рублей, а также санкция запрета продажи билетов и допуска болельщиков на три матча выездных соревнований (чемпионат и Кубок России). Мы применили эту санкцию по аналоги с регламентом УЕФА. Пиротехника — 50 тысяч рублей, скандирование — 10. В случае повторения нарушений будут использованы более жесткие меры, - цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Напомним, что по итогам беспорядков на матче 17-го тура первенства ФНЛ «Факел» - «Динамо» (2:1) были задержаны девять человек. Матч по ходу второго тайма был прерван примерно на десять минут, после того как фанаты гостей зажгли петарды и несколько из них кинули в сторону трибун, на которых расположились болельщики «Факела». После этого зрители начали забрасывать друг друга пластиковыми креслами. Также сообщалось, что трое болельщиков из Москвы и один воронежский полицейский получили ранения в результате столкновений перед матчем.

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