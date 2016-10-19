Светлана Журова: Мутко на посту вице-премьера должен позиционировать РФ как спортивную державу

Олимпийская чемпионка Турина, первый заместитель председателя комитета по международным делам Государственной Думы РФ Светлана Журова прокомментировал а назначение Виталия Мутко вице-премьером Правительства России.

- Все были готовы к таким перестановкам еще с форума «Россия - спортивная держава». Мутко будет точно так же вовлечен в работу с российским спортом, как и раньше, он будет активно озвучивать политические, стратегические вещи. Просто теперь он будет это делать в должности вице-премьера, его задачи – это позиционирование России как спортивной державы и успешное проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году, - цитирует Журову «Р-Спорт».

Напомним, Сегодня объявлено, что Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением председателя правительства Дмитрия Медведева освободить Виталия Мутко от занимаемой должности министра спорта.

Одновременно объявлено о назначении Виталия Мутко вице-премьером Правительства России. В этом качестве он будет курировать государственную политику в области спорта, туризма и молодежной политики и сможет уделять больше внимания работе в Оргкомитете чемпионата мира по футболу-2018.