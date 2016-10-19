Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Динамо (мол)2 : 0Габала (мол)
Футбол  Динамо Киев- : -Бенфика
Футбол  Ростов- : -Атлетико
Хоккей  Динамо Минск- : -Спартак
Футбол  Барселона- : -Манчестер Сити
Футбол  Бавария- : -ПСВ
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

На конференции eSPORTconf Russia 2016 выступит продюсер проектов Eristica LTD

Дмитрий Галкин
Комментарии

В конференции eSPORTconf Russia 2016 примет участие Артём Далевич – продюсер интернет-проектов компании Eristica LTD.

На конференции Артём Далевич раскроет тему: «Длинный хвост» в бизнес-модели киберспорта. В рамках живой дискуссии спикер расскажет, как пользоваться преимуществами киберспортивных турниров и застолбить себе место на стремительно развивающемся рынке киберспорта. 

Главный продукт Eristica LTD – это приложение, которое позволяет участвовать в онлайн-спорах и челленджах по всему миру. Продукт довольно популярен среди пользователей – его использует более миллиона людей из 19 стран мира. 

Конференция eSPORTconf Russia 2016 пройдет 1 декабря в Москве. На ней будут раскрыты актуальные вопросы по инвестированию в киберспорт и внедрению российского бизнеса на мировой киберспортивный рынок.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Virtus.pro объявила о назначении менеджера и аналитика состава по Dota 2Организация Virtus.pro объявила о назначении Андрея Квасневского на должность менеджера состава по киберспортивной дисциплине Dota 2, а также о назначении Яна Прохоренко на должность аналитика команды.Клемент «Puppey» Иванов: «Я не буду участвовать в войне слов»Капитан команды Team Secret Клемент «Puppey» Иванов прокомментировал ситуацию с обвинениями в агрессии в отношении бывших игроков команды.Ярослав «NS» Кузнецов: «От системы инвайтов надо отказываться»Аналитик студии RuHub Ярослав «NS» Кузнецов на своей страничке ВКонтакте прокомментировал ситуацию с приглашениями на Boston Major.Французская футбольная лига проведет национальный турнир по FIFA 17Профессиональная футбольная лига Франции совместно с Electronics Arts анонсировала национальный чемпионат e-League 1 по FIFA 17.Virtus.pro выиграла европейскую квалификацию к The Summit 6Команда Virtus.Pro одержала победу в европейской квалификации к турниру The Summit 6 по Dota 2.Данил «Diamondprox» Решетников вернулся в состав Gambit EsportsДанил «Diamondprox» Решетников подписал контракт с организацией Gambit Esports до конца сезона 2017 года.Blizzard анонсировала новый вид потасовок в HearthStoneКомпания Blizzard Entertainment анонсировала платные потасовки под названием «Героические потасовки».Павел Занозин и Елена Урусова будут комментаторами на EPICENTER: MoscowСпортивный комментатор Павел Занозин и чемпионка мира по «Counter Strike» Лена «meG» Урусова будут комментировать матчи турнира EPICENTER: Moscow по Counter-Strike: Global Offensive.Состав команды TORNADO ROX по Overwatch потерпел измененияОрганизация TORNADO ROX провела изменения в составе команды по Overwatch.Valve не признала вину в нарушении закона об азартных играхКомпания Valve не признала вины в использовании «скинов» Counter-Strike: Global Offensive для ставок.Создатель мультсериала «Рик и Морти» снимет комедийный сериал о киберспортеОдин из создателей мультсериала «Рик и Морти», Дэн Хармон, спродюсирует комедийный сериал о киберспорте, который выйдет на YouTube.Где и когда смотреть EPICENTER: Moscow. Гид по турнируГде и когда смотреть EPICENTER: Moscow. Гид по турнируВ этом материале мы рассказываем о групповом этапе турнира EPICENTER: Moscow по Counter-Strike: Global OffensiveThe Imperial выиграла турнир WellPlay Invitational #4Датский коллектив The Imperial стал двукратным чемпионом турнира WellPlay Invitational по Dota 2.KeSPA закрыла старейшую лигу StarCraft ProLeagueКорейская ассоциация профессиональных игроков (KeSPA) объявила о закрытии StarCraft ProLeague.Антон Логвинов: Футбол проиграет киберспорту, дело времениАнтон Логвинов: Футбол проиграет киберспорту, дело времениНа турнире по Dota 2 «Кибербитва» мы встретились с известным блогером Антоном Логвиновым и поговорили с ним о киберспорте.Team NP выиграла американскую квалификацию к The Summit 6Канадский коллектив Team NP выиграл американскую квалификацию к турниру The Summit 6 по Dota 2.Анонсированы формат и расписание квалификаций на ESL One GentingОрганизаторы Electronic Sports League поделились подробностями квалификации к турниру ESL One Genting по Dota 2.Ярослав «pashaBiceps» Ярзабковски: «Хотим доказать, что мы лучшие в мире»Игрок команды Virtus.Pro Ярослав «pashaBiceps» Ярзабковски поделился мнением о проблемах команды и о важности турнира EPICENTER: Moscow.Virtus.pro заняла первое место в обновленном рейтинге лучших команд CS:GOПортал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive.Телеканал «Матч ТВ» покажет турнир EPICENTER: Moscow по CS:GOТелеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Игра» 23 октября покажут турнир EPICENTER: Moscow по Counter-Strike: Global Offensive.

Cпецпредложение