На конференции eSPORTconf Russia 2016 выступит продюсер проектов Eristica LTD

В конференции eSPORTconf Russia 2016 примет участие Артём Далевич – продюсер интернет-проектов компании Eristica LTD.



На конференции Артём Далевич раскроет тему: «Длинный хвост» в бизнес-модели киберспорта. В рамках живой дискуссии спикер расскажет, как пользоваться преимуществами киберспортивных турниров и застолбить себе место на стремительно развивающемся рынке киберспорта.

Главный продукт Eristica LTD – это приложение, которое позволяет участвовать в онлайн-спорах и челленджах по всему миру. Продукт довольно популярен среди пользователей – его использует более миллиона людей из 19 стран мира.



Конференция eSPORTconf Russia 2016 пройдет 1 декабря в Москве. На ней будут раскрыты актуальные вопросы по инвестированию в киберспорт и внедрению российского бизнеса на мировой киберспортивный рынок.