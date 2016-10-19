«Ростов» - «Атлетико»: гости останутся без активной поддержки фанатов
На матче Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Атлетико» не будет активных болельщиков гостей.
Поддерживать клуб из Испании будут только ВИП-гости, которые расположатся на одной из центральных трибун. Их набралось около 50 человек.
Матч «Ростов» - «Атлетико» начнется в 21:45 по московскому времени. После двух туров в активе российского клуба одно очко. «Атлетико» лидирует в группе (6 очков).
Матч
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
19 октября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция
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