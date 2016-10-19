Магнус Карлсен сыграл в шахматы с любителями в нью-йоркском парке (видео)

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен решил сыграть в шахматы в Вашингтон-Сквер-парке с местными завсегдатаями.

Норвежский гроссмейстер вышел из клуба имени Фрэнка Маршалла в Нью-Йорке (который ранее посещали еще Эммануил Ласкер и Хосе-Рауль Капабланка незадолго до своей смерти) и решил прогуляться по парку, где традиционно играют в шахматы местные любители.

- В тот момент я не понял, кто он такой. Я просто играл и старался победить. Но когда он делал очередной ход... Это был как гром среди ясного неба. Он заматовал меня за 10 ходов, - рассказал один из участников импровизированного сеанса.

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Вскоре Магнусу предстоит во второй раз защищать чемпионский титул. Его соперником будет россиянин Сергей Карякин.



Матч Карлсен - Карякин пройдет в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября. Гроссмейстеры сыграют 12 партий с классическим контролем времени, а в случае ничейного результата будет назначен тай-брейк.