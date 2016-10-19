Игорь Захаркин: Еще хорошо, что мы так мало пропустили в первом периоде
Главный тренер ХК «Салават Юлаев» Игорь Захаркин прокомментировал игру своей команды в матче с ХК «Куньлунь».
- Мы, безусловно, провалили первый период. Здесь не нужно искать объяснения в разнице часовых поясов, здесь просто невнимательность, плохая подготовка, отсюда ненужные удаления. Это ещё хорошо, что мы так мало пропустили в первом периоде. Как бы потом мы ни пытались, чтобы ни создавали, это всё не считается, если шайба не пересекает линию ворот. Другими словами, нужно намного серьёзнее готовиться к любому поединку. У нас предыдущий матч удачно сложился с двумя шайбами за 19 секунд и сегодня мы сравняли, но это неправильно. Нужно играть методично, серьёзно и уважать соперника от первой до последней минуты, - передает слова Захаркина официальный сайт уфимской команды.
Напомним, что матч чемпионата КХЛ между командами «Куньлунь» и «Салават Юлаев» закончился победой китайского клуба со счетом 3:2.
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Матч
Куньлунь Ред Стар - Салават Юлаев - 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Голы:
Яшин (Виделль), 14:04 (1:0). Яшин (Виделль, Марцинко), 26:59 (2:0). Капризов (Куляш, Умарк), 28:19 (2:1). Хартикайнен (Куляш), 30:48 (2:2). Ро (Мянтюля), 36:00 (3:2).
Место и дата
19 октября 15:00, Фэй Ян, Онлайн-трансляция