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Борис Майоров: Ковальчук заслужил, чтоб Знарок вернул его в сборную

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о возрождении форварда СКА Ильи Ковальчука.

- Сейчас у Ковальчука есть отличные шансы вернуться и в сборную России, - считает Борис Майоров. - Не заметить его качественную и результативную игру Знарок сегодня просто не может. Да и самоотдача на лицо.

Другое дело – насколько это важно для самого Ильи? Насколько возвращение в сборную серьезный раздражитель для него?

Я не скажу, что весной он был так уж необходим нашей команде на чемпионате мира в Москве. Но вот на сегодняшний день он место в сборной заслуживает.

Напомним, что сейчас Илья Ковальчук – лучший бомбардир КХЛ, 29 (13+16) очков.

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