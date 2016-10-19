Артур Григорьянц: Владимирское «Торпедо» проведет матч 16 тура без зрителей

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал о наказании владимирского «Торпедо» за драку болельщиков во время встречи с ивановским «Текстильщиком».

- Домашний матч 16 тура ПФЛ против «Динамо» из Санкт-Петербурга «Торпедо» проведет без зрителей. Кроме того, оба клуба оштрафованы на 40 тысяч рублей, - сказал Григорьянц в интервью ТАСС.

Напомним, в воскресенье в перерыве встречи 13-го тура ПФЛ зоны «Запад» между командами «Торпедо» (Владимир) и «Текстильщик» (Иваново) (0:0) фанаты устроили массовую драку. На поле выбежали несколько десятков болельщиков обеих клубов. Разгорелась потасовка, которая длилась несколько минут. Беспорядки были остановлены сотрудниками правоохранительных органов Владимира.

