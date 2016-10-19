Дмитрий Балашов назначен генеральным директором «Арсенала»
На пост генерального директора тульского «Арсенала»
назначен Дмитрий Балашов, сообщает официальный сайт клуба.
«Сегодня по решению правления ПФК «Арсенал» на должность генерального директора клуба назначен 48-летний Дмитрий Балашов», - говорится в сообщении на официальном сайте «Арсенала».
Дмитрий Балашов - генеральный директор @pfc_arsenal https://t.co/YC40Ae1YSU pic.twitter.com/PtgvMDyatN— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 19 октября 2016 г.
Прежде эту должность занимал Андрей Никитин.
Дмитрий Балашов начинал футбольную карьеру в клубе «Химки». После завершения карьеры игрока в качестве генерального директора трудился в ФК «Химки», был начальником команды в московском «Динамо» и «Локомотиве», генеральным менеджером итальянской «Венеции», директором организационного департамента ФК «Анжи».
Напомним,
после десяти матчей чемпионата России «канониры» расположились на 14-й строчке
турнирной таблицы, имея в активе восемь очков.