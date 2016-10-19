Бывший генподрядчик стадиона на Крестовском заявил о дополнительном убытке в 2 млрд рублей

Компания «Инжтрансстрой-СПб» требует взыскать со Смольного еще 2 миллиарда рублей, сообщает «Фонтанка».

Бывший генподрядчик стадиона оценил объем неоплаченных работ, убытков и штрафов из-за расторжения контракта в 2 млрд рублей. Ранее «Инжтрансстрой-СПб» уже требовал взыскать со Смольного 4,9 млрд рублей. Таким образом, общая сумма взыскания по оценке компании составляет 6,9 млрд рублей. Арбитражный суд рассмотрит это ходатайство на заседании 28 ноября.

Напомним, в июле 2015 Администрация Санкт-Петербурга расторгла контракт с «Инжтрансстроем-СПб», который был генеральным подрядчиком стадиона на Крестовском. После этого компания обратилась в суд с требованием признать решение властей незаконным. В августе конкурс на завершение строительства арены выиграл «Метрострой».

Строительные работы на объекте начались в 2007-м году и должны завершиться к 26 декабря 2016 года. 30 декабря стадион планируется ввести в эксплуатацию. «Зенит» проведет первые игры на арене весной 2017 года. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.