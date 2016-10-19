Николай Дроздов: Лучший кандидат на роль талисмана - волк
Известный телеведущий Николай Дроздов, ставший послом чемпионата мира-2018, считает, что волк - наиболее удачная кандидатура на роль талисмана турнира.
- Волк – самый удачный талисман, - сказал он. - Почти вся Россия – ареал его обитания. Это смелый, благородный хищник, он защищает семью, кормит волчат и волчицу, когда они еще не выходят из норы. Настоящий отец и муж. Образец трудолюбия. Ничего этого у семейства кошачьих нет – ни у тигра, ни у кота. А еще волк – хороший нападающий. Там добыча не уходит.
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