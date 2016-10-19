Алексей Стрепетов: Назначение Мутко на должность вице-премьера было ожидаемым

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями от назначения Виталия Мутко на пост вице-премьера РФ.

- Хотелось бы поздравить Виталия Мутко с назначением на пост вице-премьера. Это большой и серьезный шаг в его политической карьере. В принципе, можно сказать, что это назначение было ожидаемым. По сути, полномочия Виталия Леонтьевича расширились, но он по-прежнему руководит российским спортом, и это благо. Впереди предстоит большая работа: совсем скоро чемпионат мира по футболу и зимние олимпийские игры, к которым нам нужно подготовиться и не ударить в грязь лицом как с точки зрения организации, так и с точки зрения выступления наших спортсменов. Что касается совмещения постов вице-премьера и президента РФС, то только время покажет, насколько это будет плодотворным. Но можно сказать одно - очень хотелось бы, чтобы программа развития отечественного футбола не была такой долгосрочной. Нашему футболу нужны сильные перемены в ближайшие три-четыре года, а не до 2030 года, - сказал Стрепетов в интервью корреспонденту Spb.Sovsport.ru.

Напомним, Виталий Мутко покинул пост министра спорта РФ, став вице-премьером по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. Его место занял Павел Колобков, с 2010 года занимавший должность заместителя министра спорта.