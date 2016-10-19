Сергей Гимаев: Знарка никто в СКА не нервирует, он спокойно работает

Заслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев поделился мнением о выступлении ХК СКА в текущем сезоне КХЛ.

- Безусловно, СКА – фаворит по составу. Неимоверная конкуренция на всех позициях. Пришел такой игрок, как Павел Дацюк, звено Вадима Шипачёва на уровне прошлого года. Вячеслав Войнов и Илья Ковальчук по сравнению с самими собой образца прошлого сезона – небо и земля. Невероятный прогресс виден у Александра Барабанова, очень сильно прибавил Игорь Шестёркин. Стабильно выглядят все защитники. И ещё один немаловажный момент – в команде идёт спокойная работа. Никто не дергает Олега Знарка, как это бывало в «Динамо» в случае поражений. Здесь его никто не нервирует, он спокойно работает в интересах СКА и сборной России, – передает Гимаева официальный сайт КХЛ.

Напомним, что СКА после 23 игр первенства набрал 56 очков и возглавляет турнирную таблицу Континентальной хоккейной лиги.