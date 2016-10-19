Алексей Сорокин: У нас есть 135 желающих стать волонтерами

Председатель оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин во время представления новых послов турнира сказал, что уже поступило 135 тысяч заявок на участие в волонтерской программе.

- Есть уже 135 тысяч заявок из более чем 180 стран, - сказал Сорокин. - Иностранных заявок более 30 процентов. Представлены все страны и континенты –от Европы и Ближнего Востока до Австралии. Это – реальность, которую не купишь и не подтасуешь.