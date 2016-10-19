Николай Валуев: Назначения Колобкова и Мутко - это безболезненная рокировка

Депутат Государственной Думы от «Единой России» Николай Валуев прокомментировал назначение Виталия Мутко вице-премьером, который будет курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики.

«Я думаю, что с учетом внутриполитических течений, назначение Виталия Мутко вице-премьером - это усиление президентской позиции в правительстве РФ, а Павел Колобков, назначенный на должность министра спорта - это человек , который будет продолжать линию, обозначенную Виталием Мутко.

Надо признать, что в целом направленность на развитие спорта в России сохраняется, нельзя забывать, что чемпионат мира по футболу у нас не за горами. Я бы сказал, что это безболезненная рокировка», - приводит слова Валуева ТАСС.

Напомним, Сегодня объявлено, что Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением председателя правительства Дмитрия Медведева освободить Виталия Мутко от занимаемой должности министра спорта. Одновременно объявлено о назначении Виталия Мутко вице-премьером Правительства России. В этом качестве он будет курировать государственную политику в области спорта, туризма и молодежной политики и сможет уделять больше внимания работе в Оргкомитете чемпионата мира по футболу-2018.