Николай Валуев: Назначения Колобкова и Мутко - это безболезненная рокировка
Депутат Государственной Думы от «Единой
России» Николай Валуев прокомментировал назначение Виталия Мутко
вице-премьером, который будет курировать вопросы спорта, туризма и
молодежной политики.
«Я думаю, что с учетом внутриполитических течений, назначение Виталия Мутко вице-премьером - это усиление президентской позиции в правительстве РФ, а Павел Колобков, назначенный на должность министра спорта - это человек , который будет продолжать линию, обозначенную Виталием Мутко.
Надо признать, что в целом направленность на развитие спорта в России сохраняется, нельзя забывать, что чемпионат мира по футболу у нас не за горами. Я бы сказал, что это безболезненная рокировка», - приводит слова Валуева ТАСС.
Напомним,
Сегодня объявлено, что Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением
председателя правительства Дмитрия Медведева освободить Виталия Мутко от
занимаемой должности министра спорта. Одновременно объявлено о назначении
Виталия Мутко вице-премьером Правительства России. В этом качестве он будет
курировать государственную политику в области спорта, туризма и молодежной
политики и сможет уделять больше внимания работе в Оргкомитете чемпионата
мира по футболу-2018.