В Санкт-Петербурге пройдет LAN-финал Minor-турнира по CS:GO

Компания StarLadder анонсировала Minor-турнир по Counter-Strike: Global Offensive для команд из СНГ.



Регистрация на открытую квалификацию CIS Minor уже открыта. Подать заявку можно до 23 октября. Матчи этого отборочного этапа пройдут с 26 по 28 октября.



8 победителей открытой квалификации обеспечат выход в следующую стадию турнира, где к ним присоединятся 8 приглашенных команд. Участники закрытой квалификации, матчи которой состоятся 29 октября и по 1 ноября, сразятся за 8 слотов на LAN-финал CIS Minor с призовым фондом 50 000 долларов.



Финальная часть CIS Minor пройдёт с 11 по 13 ноября в Санкт-Петербурге. Местом проведения LAN-финала выступит спортивно-концертный комплекс «Петербургский». Помимо 50 000 долларов в рамках предстоящего соревнования будет разыграно 2 путёвки на закрытую квалификацию ELEAGUE Major 2017.



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