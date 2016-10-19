Павел Колобков: Сделаю все, чтобы оправдать доверие

Новый министр спорта Павел Колобков поблагодарил президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева за доверие.

- Благодарю вас за доверие! Сделаю все, чтобы оправдать его, - сказал Колобков на встрече с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. - Хочу вас поблагодарить за постоянную поддержку спорта, внимание к физической культуре. Ваше внимание для нас очень и очень важно; будем реализовывать все те поручения, которые вы нам даете, по массовому спорту и спорту высших достижений.

Напомним, на должность министра спорта назначен олимпийский чемпион по фехтованию, многократный чемпион мира Павел Колобков.

Сегодня объявлено, что Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением председателя правительства Дмитрия Медведева освободить Виталия Мутко от занимаемой должности министра спорта. Одновременно объявлено о назначении Виталия Мутко вице-премьером Правительства России. В этом качестве он будет курировать государственную политику в области спорта, туризма и молодежной политики и сможет уделять больше внимания работе в Оргкомитете чемпионата мира по футболу-2018.