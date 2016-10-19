Никита Симонян: Мутко останется президентом РФС, несмотря на назначение вице-премьером

Вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что Виталий Мутко останется президентом РФС, несмотря на назначение вице-премьером Правительства России.

«Конечно, Мутко останется президентом РФС. Ну а как еще? Абсолютно никто не говорил об отставке Мутко с поста президента РФС. Сегодня я встречался с ним, и он тоже об этом не сказал ни слова. Конечно, я рад, что он пошел на повышение. В последнее время на него как на министра столько всего свалилось, все эти обвинения из-за допинга. Мутко сам играл в футбол, руководил и клубом, и РФПЛ, и РФС. Он знает свое дело, он сильный руководитель, которого неслучайно назначили вице-премьером. Впереди 2018-й год - на кого менять?», - приводит слова Симоняна «Р-Спорт».

Напомним, на должность министра спорта назначен олимпийский чемпион по фехтованию, многократный чемпион мира Павел Колобков.

Сегодня объявлено, что президент РФ Владимир Путин согласился с предложением председателя правительства Дмитрия Медведева освободить Виталия Мутко от занимаемой должности министра спорта. Одновременно объявлено о назначении Виталия Мутко вице-премьером Правительства России. В этом качестве он будет курировать государственную политику в области спорта, туризма и молодежной политики и сможет уделять больше внимания работе в Оргкомитете чемпионата мира по футболу-2018.