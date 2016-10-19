«Советский спорт» подвел итоги розыгрыша билетов на Epicenter: Moscow

Организаторы международного турнира Epicenter: Moscow по Counter-Strike: Global Offensive предоставили нам двадцать билетов на LAN-финал турнира, которые мы разыграли среди читателей.





Для участия в розыгрыше нужно было выполнить все условия, опубликованные по ссылке





С помощью жребия мы выбрали пятерых счастливчиков, которые выполнили все условия. Каждый из них получает по два билета на руки.



















