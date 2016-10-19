Роналдо и Бобан посетят презентацию талисмана ЧМ-2018

Известные в прошлом футболисты Роналдо и Звонимир Бобан посетят презентацию талисмана Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Церемония пройдет в рамках телепередачи «Вечерний Ургант» 21 октября.

Напомним, по итогам всероссийского конкурса-отбора определились три финалиста: Кот, Тигр и Волк. Проголосовать за понравившийся талисман можно на официальном сайте ФИФА.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Кроме Санкт-Петербурга матчи чемпионата примут Москва, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.