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Яна Чурикова, Сергей Белоголовцев и Николай Дроздов стали послами ЧМ-2018

Александр Семкив
Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Звезды российского телевидения – Яна Чурикова, Сергей Белоголовцев и Николай Дроздов - вошли в команду послов Чемпионата мира по футболу 2018 года в России, сообщает официальный сайт FIFA.

Послы ЧМ-2018 не только рассказывают о стране-хозяйке будущего турнира, открывая ее заново для соотечественников и иностранных гостей, но и представляют весь российский футбол, участвуют в официальных мероприятиях Оргкомитета и FIFA.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Кроме Санкт-Петербурга матчи чемпионата примут Москва, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

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