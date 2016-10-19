«Ростов» - «Атлетико». Стартовые составы на матч
Стали
известны стартовые составы «Ростова» и «Атлетико» на матч третьего тура
группового раунда Лиги чемпионов.
«Ростов»: Джанаев, Киреев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Нобоа, Гацкан, Ерохин, Полоз, Азмун.
Запасные: Медведев, Гуйе, Эззатоллахи, Григорьев, Думбия, Байрамян, Препелицэ.
«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Филипе Луис, Габи, Коке, Карраско, Корреа, Гризманн, Торрес
НАШ СОСТАВ НА БИТВУ С @Atleti #UCL pic.twitter.com/D5O3UzIZX9— Football Club Rostov (@rostovfc) 19 октября 2016 г.
Матч
Состав
Ростов: Джанаев, Навас, Кудряшов, Гранат, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Киреев, Мевля, Полоз, Азмун
Атлетико: Облак, Савич, Хуанфран, Луис, Годин, Коке, Габи, Карраско, Торрес, Корреа, Гризманн
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
19 октября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция
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