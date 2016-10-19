«Ростов» - «Атлетико». Стартовые составы на матч

Андрей Червиченко: Бердыев ни в чем не уступает Симеоне, но состав у «Ростова» слабее раз в пять

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и мадридским «Атлетико».