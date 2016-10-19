Главный тренер «Дандолка»: Нам придется быть под постоянным давлением со стороны «Зенита»

Главный тренер «Дандолка» Стивен Кенни поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против петербургского «Зенита».

- Мы уважаем наших соперников, но мы не недооцениваем себя. «Дандолку» придется быть под постоянным давлением со стороны «Зенита», они покажут свое высокое качество игры, но мы должны устоять и показать все, на что способны. Да, «Зенит» долгое время играл в Лиге чемпионов, но у нас есть опыт игры с такими командами, например, как «Маккаби» и БАТЭ.

Я уверен, что завтра толпа болельщиков погонит наших футболистов вперед, - приводит слова Кенни Independent.ie.

Напомним, после двух туров группового этапа петербуржцы идут на первом месте, имея в активе шесть очков. Ирландцы с четырьмя очками идут на втором месте.

Матч между «Дандолком» и «Зенитом» пройдет 20 октября в Ирландии и начнется в 22:05. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.