Пополнение в ХК «Динамо-Казань»

Хоккейный клуб «Динамо-Казань» объявил о заключении контрактов с 14 игроками.

Таким образом, хоккеисты, приглашенные в столицу Татарстана минувшим летом, продолжат выступления за динамовский клуб — Максим Блем, Денис Слаутин, Антон Нагуляк, Олег Рязанов, Максим Матвеев, Иван Бойко, Геннадий Бочкарёв, Роман Козулин и Евгений Волгужев.

Кроме этого, остаются в команде Денис Гутаренко, Антон Орловский и Николай Гаврилов, а также воспитанники казанской школы хоккея — Александр Темников, Артем Платонов, Игорь Батманов, Роман Фролов, Александр Сергейчев, Азат Ахатов, Алексей Веселов и Рамиль Ибрагимов.

На данный момент в распоряжении Сергея Фирсова — 21 человек. Комплектация ХК «Динамо-Казань» продолжается.

Готовятся казанцы к сезону пока на «малом» льду СК «Биектау», а в четверг, 20 октября, отправятся на «большой» лед в Нижний Новгород. Там с 20 по 23 октября пройдет предсезонный турнир на Кубок Главы города города.