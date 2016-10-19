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Артем Дзюба: Шапкозакидательского отношения к «Дандолку» нет

Сергей Разин
Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против ирландского «Дандолка». 

- Начали разбирать сегодня соперника. Мы понимаем, что «Дандолк» использует британский стиль, любит играть длинными передачами, любит борьбу и чувствует себя уверенно в единоборствах. Мы приехали побеждать и будем стараться играть в футбол. Без таких компонентов, как борьба, не выиграть у такого соперника. Мы уважаем любую команду, с которой нам предстоит встретиться, и у нас нет шапкозакидательских настроений. Мы приехали сюда за тремя очками.

- Как справляетесь с таким ритмом - много игр в клубе и в сборной? И как съездили в национальную команду?
- Физически готовы хорошо. Мистер постарался, подготовил и погонял нас на сборах. Что касается сборной, то она уже в прошлом, сейчас я сфокусирован на клубных делах. Много матчей впереди, плотный график, в котором мы должны выглядеть ментально и физически хорошо. Начались небольшие травмы, выпадают футболисты, но думаю, что у нас хватит обоймы и сил, чтобы выдержать такой плотный график.

- Вы первый раз в Ирландии? Что вообще знаете об этой стране?
- Был в Северной Ирландии, Шотландии, а тут впервые, так что это дебют. Были на небольшой экскурсии по Дублину, знаю хорошо МакГиди, и это уже неплохо. Знаю Робби Кина, Роя Кина, знаю, что в Ирландии любят футбол, как и регби. Ждем с нетерпением завтрашнего матча и атмосферу, которую подарит нам местная публика., - приводит слова Дзюбы официальный сайт «Зенита».

Напомним, после двух туров группового этапа петербуржцы идут на первом месте, имея в активе шесть очков. Ирландцы с четырьмя очками идут на втором месте.

Матч между «Дандолком» и «Зенитом» пройдет 20 октября в Ирландии и начнется в 22:05. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча. 

Матч

Дандолк - Зенит

Место и дата

20 октября 22:05, Ориэль Парк, Текстовая трансляция

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