Дмитрий Куликов: К судьям никак не придерешься
Защитник «Баффало» Дмитрий Куликов дал интервью корреспонденту «Советского спорта» Вадиму Сапожникову после матча с «Калгари» (3:4 ОТ).
- Два матча в гостях, «Баффало» взял три очка. Выезд начался удачно?
- Если ты побеждаешь в первом гостевом матче, как у нас получилось с «Эдмонтоном» (6:2), то потом серия идет гораздо легче. А вот если начинаешь с поражения, то попадаешь под большое давление. Есть же правило у хороших команд, что больше двух матчей на выезде отдавать нежелательно. С победы начали, победой эту серию надо и закончить.
- Форвард «Калгари» Шон Монахэн забил в овертайме при странных обстоятельствах. Показалось, что перед этим он толкнул клюшкой в спину вашего игрока Сэма Райнхарта, и там нужно было давать удаление. Как вы оцениваете тот эпизод?
- Вообще я думаю, что арбитры в этом матче немного не досудили. Были объективные моменты, когда надо было давать удаления. Но это пропускали, а потом выписывали штраф ни за что. Так получилось в конце матча, что судьи пропустили удар в спину, и все завершилось голом. Но к судьям никак не придерешься. Можно говорить что угодно, а они принимают свои решения.
Матч
Калгари - Баффало - 4:3 О.Т. (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)
Голы:
Гиргенсонс (Эннис), 7:25 (0:1). Фролик (Баклунд, Кулак), 16:12 (1:1). О'Райлли Р. (Окпосо, Ристолайнен), 31:41 (1:2 - бол.). Ферланд 41:10 (2:2). Фолиньо (Джионта, Ларссон), 43:49 (2:3). Ткачук (Стэйджан, Джиордано), 44:52 (3:3). Монахан (Джиордано, Годро), 62:26 (4:3).
Место и дата
19 октября 04:00, Пенгроуз Сэддлдоум, Онлайн-трансляция