Дмитрий Куликов: К судьям никак не придерешься

Защитник «Баффало» Дмитрий Куликов дал интервью корреспонденту «Советского спорта» Вадиму Сапожникову после матча с «Калгари» (3:4 ОТ).

- Два матча в гостях, «Баффало» взял три очка. Выезд начался удачно?

- Если ты побеждаешь в первом гостевом матче, как у нас получилось с «Эдмонтоном» (6:2), то потом серия идет гораздо легче. А вот если начинаешь с поражения, то попадаешь под большое давление. Есть же правило у хороших команд, что больше двух матчей на выезде отдавать нежелательно. С победы начали, победой эту серию надо и закончить.

- Форвард «Калгари» Шон Монахэн забил в овертайме при странных обстоятельствах. Показалось, что перед этим он толкнул клюшкой в спину вашего игрока Сэма Райнхарта, и там нужно было давать удаление. Как вы оцениваете тот эпизод?

- Вообще я думаю, что арбитры в этом матче немного не досудили. Были объективные моменты, когда надо было давать удаления. Но это пропускали, а потом выписывали штраф ни за что. Так получилось в конце матча, что судьи пропустили удар в спину, и все завершилось голом. Но к судьям никак не придерешься. Можно говорить что угодно, а они принимают свои решения.