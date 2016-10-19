Дмитрий Куликов: У нас с Франсоном сразу сложилось взаимопонимание
Защитник «Баффало» Дмитрий Куликов дал интервью корреспонденту «Советского спорта» Вадиму Сапожникову после матча с «Калгари» (3:4 ОТ).
- Как ваше здоровье после того эпизода в предсезонном матче против «Торонто», когда вы влетели в калитку?
- Мне с каждым днем все лучше. Хотя пришлось пропустить один матч в предсезонке и один – в регулярном чемпионате.
- Как вам играется в паре с Коди Франсоном?
- Отлично, у нас сразу сложилось взаимопонимание. Я думаю, в нашей команде можно делать абсолютно любые сочетания в защите. Все три пары ровные, и мы сразу понимаем друг друга. Кстати, мы на тренировках часто меняемся в связках. Нет такого, что я только выхожу с Франсоном.
Матч
Калгари - Баффало - 4:3 О.Т. (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)
Голы:
Гиргенсонс (Эннис), 7:25 (0:1). Фролик (Баклунд, Кулак), 16:12 (1:1). О'Райлли Р. (Окпосо, Ристолайнен), 31:41 (1:2 - бол.). Ферланд 41:10 (2:2). Фолиньо (Джионта, Ларссон), 43:49 (2:3). Ткачук (Стэйджан, Джиордано), 44:52 (3:3). Монахан (Джиордано, Годро), 62:26 (4:3).
Место и дата
19 октября 04:00, Пенгроуз Сэддлдоум, Онлайн-трансляция