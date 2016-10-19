Дмитрий Куликов: У нас с Франсоном сразу сложилось взаимопонимание

Защитник «Баффало» Дмитрий Куликов дал интервью корреспонденту «Советского спорта» Вадиму Сапожникову после матча с «Калгари» (3:4 ОТ).

- Как ваше здоровье после того эпизода в предсезонном матче против «Торонто», когда вы влетели в калитку?

- Мне с каждым днем все лучше. Хотя пришлось пропустить один матч в предсезонке и один – в регулярном чемпионате.

- Как вам играется в паре с Коди Франсоном?

- Отлично, у нас сразу сложилось взаимопонимание. Я думаю, в нашей команде можно делать абсолютно любые сочетания в защите. Все три пары ровные, и мы сразу понимаем друг друга. Кстати, мы на тренировках часто меняемся в связках. Нет такого, что я только выхожу с Франсоном.