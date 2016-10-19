Дмитрий Куликов: Баффало – более хоккейный город, чем Майами

Защитник «Баффало» Дмитрий Куликов дал интервью корреспонденту «Советского спорта» Вадиму Сапожникову после матча с «Калгари» (3:4 ОТ).

- Иногда вспоминаете Кубок мира? Может. Обсуждали его с Райаном О’Райли?

- Мы только в первый день об этом поговорили, когда в «Сэйбрз» собрались. А потом забыли об этом. Кубок мира уже прошел. Теперь все мысли о чемпионате.

- Вы переехали в Баффало, где хватает снега зимой. Как вы переносите холодный климат после Флориды?

- Я не думаю об этом. Тепло или холодно – какая разница? Меня это не волнует. Вот я в России родился в Липецке, там тоже зимы бывают крепкие. В этом смысле мне вообще не нужна никакая адаптация. Главное – хорошо играть в хоккей, и чтобы здоровье не подводило. А все остальное придет.

- Баффало – более хоккейный город, чем Майами?

- Конечно.