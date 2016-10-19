Дмитрий Куликов: Баффало – более хоккейный город, чем Майами
Защитник «Баффало» Дмитрий Куликов дал интервью корреспонденту «Советского спорта» Вадиму Сапожникову после матча с «Калгари» (3:4 ОТ).
- Иногда вспоминаете Кубок мира? Может. Обсуждали его с Райаном О’Райли?
- Мы только в первый день об этом поговорили, когда в «Сэйбрз» собрались. А потом забыли об этом. Кубок мира уже прошел. Теперь все мысли о чемпионате.
- Вы переехали в Баффало, где хватает снега зимой. Как вы переносите холодный климат после Флориды?
- Я не думаю об этом. Тепло или холодно – какая разница? Меня это не волнует. Вот я в России родился в Липецке, там тоже зимы бывают крепкие. В этом смысле мне вообще не нужна никакая адаптация. Главное – хорошо играть в хоккей, и чтобы здоровье не подводило. А все остальное придет.
- Баффало – более хоккейный город, чем Майами?
- Конечно.
Матч
Калгари - Баффало - 4:3 О.Т. (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)
Голы:
Гиргенсонс (Эннис), 7:25 (0:1). Фролик (Баклунд, Кулак), 16:12 (1:1). О'Райлли Р. (Окпосо, Ристолайнен), 31:41 (1:2 - бол.). Ферланд 41:10 (2:2). Фолиньо (Джионта, Ларссон), 43:49 (2:3). Ткачук (Стэйджан, Джиордано), 44:52 (3:3). Монахан (Джиордано, Годро), 62:26 (4:3).
Место и дата
19 октября 04:00, Пенгроуз Сэддлдоум, Онлайн-трансляция