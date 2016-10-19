Мирча Луческу: Не знал «Дандолк» до жеребьевки, но мы рассчитываем победить

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против ирландского «Дандолка».

- Мы знаем, что не прилетел Жирков. Как он себя чувствует? И второй вопрос - могли бы вы сказать, кто будет стоять в воротах: Лодыгин или Кержаков?

- Травма Жиркова достаточно серьезная и давно его беспокоит. Если мы консервативно не справимся в течение двух недель, то потребуется оперативное вмешательство. Придется подчистить некоторые места. Но мы надеемся, что он скоро вылечится и вернется в обойму. Что касается голкипера, я приму решение только завтра утром.

- Что со Смольниковым?

- Вчера Игоря прооперировали в Лондоне. Все прошло удачно. Скорее всего, он вернется в январе, когда начнутся сборы команды.

- Вы наверняка хорошо изучали соперника, и, возможно, заметили, что против команд, которые владеют мячом, «Дандолк» играет достаточно умно. Заметили ли вы, что они играют иначе в Ирландии и Европе?

- Хорошая команда, не зря они выиграли три чемпионата подряд. К тому же у них не меняется состав. Не зря они принимают участие в групповом этапе Лиги Европы. До этого они обыграли чемпиона Исландии, обыграли БАТЭ, что не очень просто. Практически на равных играли с чемпионом Польши. «Дандолк» провел два хороших матча на групповом этапе Лиги Европы, и это говорит о том, что команда крепкая. Но это не чисто британская команда, они не играют только в британском стиле. «Дандолк» умеет создавать моменты, играть в короткий пас, комбинировать. И да, игра, которую они показывают в Европе, отличается от той, что они демонстрируют в местном чемпионате.

- Знали ли вы «Дандолк» до жеребьевки? Рассчитываете ли вы набрать шесть очков?

- Скажу честно - я не знал «Дандолк». Мы рассчитываем победить. «Зенит» — команда уровня Лиги чемпионов. Будет непросто одержать победу в обоих матчах, но мы рассчитываем это сделать.

- Какую тактику с точки зрения распределения сил на дистанции вы планируете выбрать — набрать максимально большее число очков в группе и затем сосредоточиться на чемпионате или равномерно тратить усилия?

- Мы приехали сюда играть в Лиге Европе. Очень важно победить - в первую очередь для имиджа «Зенита». Я не делю матчи на Лигу Европы или на чемпионат России - я думаю только о завтрашней игре, - приводит слова Луческу официальный сайт «Зенита».

Напомним, после двух туров группового этапа петербуржцы идут на первом месте, имея в активе шесть очков. Ирландцы с четырьмя очками идут на втором месте.

Матч между «Дандолком» и «Зенитом» пройдет 20 октября в Ирландии и начнется в 22:05. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.