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Игорь Шалимов: Нам важно знать, как «Шальке» играет в атаке

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о подготовке команды к матчу группового этапа Лиги Европы с немецким «Шальке 04».

- Мы обычно не разбираем конкретно игроков и не называем фамилии. Если его фамилия известна, то его и так все знают, а нашим футболистам это ничего не скажет. Нам важно как команда играет в атаке, уходит в быструю атаку, как проходит на чужую половину поля. Эти вещи для на важны для того, чтобы команда знала, как играть без мяча, - рассказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 20 октября «Краснодар» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы встретится с немецким «Шальке 04».

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