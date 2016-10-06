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Алексей Слепов: Гроссу тяжело, но вида он не показывает

Биатлонист сборной России Алексей Слепов – о работе с Рикко Гроссом

– Что для вас самое важное в отношении между спортсменом и тренером?
– Самое главное – верит спортсмен тренеру или нет.

– Гроссу верите?
– Да. С ним очень комфортно работать.

– Помимо комфорта должен быть и результат. На чемпионате мира...
– Да, медалей, не было. Мне сложно сказать наверняка, почему. Меня ведь самого там не было – не прошел в состав.

– В чем особенности Гросса как тренера?
– У него европейский подход к тренировочному процессу. Он учит нас максимально просто относиться к делу. Нужно только выйти и показать, что умеешь. Гросс тщательно все контролирует и корректирует. Если чувствую, что нагрузка не по силам, сообщаю об этом Рикко. Он пересматривает план работы. Подкупает в нем то, что часто он тренируется вместе с нами. Нам, бывает, тяжело, а ему еще хуже. Но он не показывает этого.

– Какая самая сложная тренировка была этим летом?
– Велосипедная, на 110 км вокруг Обертиллаха. 60 км мы ехали под гору, а потом пошел подъем на 50 км. Пока ехали, мне так поплохело! Но пришлось терпеть.

– Часто работаете так – на износ?
– Ну бывает, что хочется сказать: «Все, больше не могу»!

– Что на это скажет Гросс?
– Станет думать, что изменить, чтобы уменьшить нагрузку и сохранить эффективность.

– Бывает, что Гросс злится и ругается?
– Я такого представить не могу. По крайне мере при спортсменах он всегда держит марку.

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