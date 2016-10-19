Смольников из-за травмы пропустит около трех месяцев

читайте также

Мирча Луческу: Не знал «Дандолк» до жеребьевки, но мы рассчитываем победить Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против ирландского «Дандолка».

Артем Дзюба: Шапкозакидательского отношения к «Дандолку» нет Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против ирландского «Дандолка».

Главный тренер «Дандолка»: Нам придется быть под постоянным давлением со стороны «Зенита» Главный тренер «Дандолка» Стивен Кенни поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против петербургского «Зенита».

TNS: По заказу ФК «Зенит» определяем ценовые ожидания болельщиков о стоимости посещения матчей на новом стадионе Компания TNS подтвердила факт проведения исследований по заказу футбольного клуба «Зенит»

«Дандолк» – «Зенит». Болельщики петербуржцев заполнят всю гостевую квоту На матче 3-го тура Лиги Европы «Дандолк» - «Зенит» ожидается около 300 поклонников петербургского клуба.

Депутат Заксобрания Петербурга: Мы достроим стадион на Крестовском острове, но затем вернемся к вопросу кто виноват Депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник поделился своим мнением о заключительных этапах строительства футбольного стадиона на Крестовском острове.

«Дандолк» напомнил «Бирмингем». Глеб объясняет, как «Зениту» обыграть ирландцев Александр Глеб со своим БАТЭ проиграл «Дандолку» в квалификации ЛЧ со счетом 0:3. Spb.Sovsport.ru узнал у Глеба, чем так сильны ирландцы.

«Ювентус» предложил «Зениту» 5 млн евро за переход Витселя в январе Как сообщает Mediaset Premium, «Ювентус» намерен приобрести полузащитника «Зенита» Акселя Витселя в зимнее трансферное окно.

«Дандолк» – «Зенит». Все билеты проданы Пресс-служба «Дандолка» сообщила, что на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита» все билеты раскуплены.

Олег Шатов: Талисман ЧМ-2018? Мне симпатичен волк, я уже отдал за него свой голос Полузащитник «Зенита» и сборной России Олег Шатов, который является послом Екатеринбурга на ЧМ-2018, поделился мнением о выборах талисмана турнира.

«Дандолк» – «Зенит». Джорджевич полетел в Дублин, Смольников и Жирков – нет Тренерский штаб «Зенита» взял 21 футболиста на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка».

Гендиректор «Тосно»: Будем подавать апелляцию на решение РФС выплатить компенсацию «Зениту» за подготовку игроков Гендиректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о решении РФС обязать тосненцев выплатить компенсацию «Зениту» за подготовку игроков.

РФС обязал «Тосно» выплатить компенсацию «Зениту» за подготовку игроков Палата по разрешению споров РФС вынесла решение по поводу заявления «Зенита».

На стадионе на Крестовском острове прошло совещание по подготовке Петербурга к ЧМ-2018 17 октября на строящемся стадионе на Крестовском острове состоялось совещание по подготовке Санкт-Петербурга к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018.

Николас Ломбертс: Если продолжим играть как сейчас – станем чемпионами Защитник «Зенита» Николас Ломбертс оценил шансы питерского клуба на победу в чемпионате России.

Александр Селихов: Если «Амкар» посчитает нужным меня продать, это может случиться Голкипер «Амкара» Александр Селихов прокомментировал интерес со стороны «Зенита».

Виллаш-Боаш может возглавить «Вольфсбург» Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш в ближайшее время может возглавить немецкий «Вольфсбург».

Николас Ломбертс: У Павлюченко нет такого дриблинга, как у Дзюбы Защитник «Зенита» Николас Ломбертс сравнил уровень Романа Павлюченко и Артема Дзюбы.

Министерство спорта РФ планирует провести первый матч на стадионе в Петербурге в марте 2017 года Министерство спорта России планирует провести первый матч на стадионе в Петербурге в конце марта 2017 года, сообщает пресс-служба вице-губернатора города Игоря Албина.