Смольников из-за травмы пропустит около трех месяцев
Защитник «Зенита» Игорь Смольников пропустит остаток календарного года, сообщил главный тренер петербуржцев Мирча Луческу.
Смольников перенес операцию вчера в Лондоне и вернется не раньше января и сборов, заявил Луческу.
Напомним, Смольников пропустил последний матч «Зенита» против «Урала» (2:0).
В сезоне-2016/17 защитник принял участие в девяти матчах чемпионата России, а также в двух матча Лиги Европы и в товарищеском матче сборной России против Коста-Рики.
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