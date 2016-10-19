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Смольников из-за травмы пропустит около трех месяцев

Сергей Разин
Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Защитник «Зенита» Игорь Смольников пропустит остаток календарного года, сообщил главный тренер петербуржцев Мирча Луческу.

Смольников перенес операцию вчера в Лондоне и вернется не раньше января и сборов, заявил Луческу.

Напомним, Смольников пропустил последний матч «Зенита» против «Урала» (2:0).

В сезоне-2016/17 защитник принял участие в девяти матчах чемпионата России, а также в двух матча Лиги Европы и в товарищеском матче сборной России против Коста-Рики. 

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