Березуцкий и Нехайчик попали в команду недели FIFA 17

Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих игроков формируется команда, игроками которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.

В пятую команду недели попали два футболиста РФПЛ: защитник ЦСКА Василий Березуцкий и полузащитник «Оренбурга» Павел Нехайчик.

Лучшими в этой команде недели FIFA 17 стали: Пауло Дибала («Ювентус») , Иско («Реал»), Янник Карраско («Атлетико»), Алессандро Флоренци («Рома»), Тео Уолкотт («Арсенал»).

Напомним, гол Березуцкого принес победу ЦСКА в матче с «Уфой» (1:0), а Нехайчик оформил хет-трик в матче «Оренбург» - «Томь» (3:1).