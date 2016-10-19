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Березуцкий и Нехайчик попали в команду недели FIFA 17

Александр Семкив
Источник:  EA SportsКомментарии

Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих игроков формируется команда, игроками которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.

В пятую команду недели попали два футболиста РФПЛ:  защитник ЦСКА Василий Березуцкий и полузащитник «Оренбурга»  Павел Нехайчик.

Лучшими в этой команде недели FIFA 17 стали: Пауло Дибала («Ювентус») , Иско («Реал»),  Янник Карраско («Атлетико»), Алессандро Флоренци («Рома»), Тео Уолкотт («Арсенал»).

Напомним, гол Березуцкого принес победу ЦСКА в матче с «Уфой» (1:0), а Нехайчик оформил хет-трик в матче «Оренбург» - «Томь» (3:1).

Источник: EA Sports
Источник: EA Sports

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