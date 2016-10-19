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Евгений Ловчев: Руководство МФСО «Спартак» передало права на ромб какой-то непонятной фирме

Артем Терентьев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Обозреватель «Советского Спорта» Евгений Ловчев – о ситуации с исторической эмблемой «Спартака» - ромбом, который до последнего времени принадлежал Международному физкультурному спортивному обществу (МФСО) «Спартак». Поэтому футбольная команда использовала другой вид ромба – с мячом внутри.

- Еще хочу заявить о том, что мы недавно выяснили по поводу товарных знаков МФСО «Спартак», – говорит Ловчев. - В апреле этого года была зарегистрирована некая фирма – ООО «Спортивный клуб «Спартак». И в сентябре в ходе своей перерегистрации МФСО «Спартак» передал этой фирме исключительные права на владение товарными знаками - спартаковским ромбом и названием «Спартак». Гендиром фирмы является некто Сидорченко Сергей Николаевич, никому неизвестный из спартаковских людей персонаж. Думаю, это подставное лицо. Потому что, если судить по тем документам, которые есть у меня, процесс перерегистрации МФСО проводил сын являвшейся до последнего момента председателем МФСО Анны Алешиной – Алексей Алешин. Такой семейный подряд получается. Превратили общество «Спартак» в частную лавочку. Людям уже не до организации соревнований под эгидой общества «Спартак» и подготовки спартаковских спортсменов. Им, похоже, важнее просто дербанить деньги.

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